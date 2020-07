Castlevania: Grimoire of Souls chiuderà i server a breve

Arriva l’annuncio della chiusura dei server per Castlevania: Grimoire of Souls, un gioco per smartphone che in Italia non è mai arrivato.

Il 9 settembre 2020 Konami ha riferito che il gioco non riceverà più supporto ponendo fine alla sua vita, iniziata nel 2018, in cui i giocatori potevano collaborare tra loro utilizzando i vari personaggi iconici della serie.

Nonostante questo, i feedback non hanno ottenuto un buon risultato, quindi la casa di sviluppo ha deciso di spegnere i server.