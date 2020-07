Thronebreaker: The Witcher Tales arriva da oggi su iOS

By Domenico Coscione

CD Projekt RED ha annunciato in queste ore la versione iOS di Thronebreaker: The Witcher Tales.

Per chi non lo conoscesse, è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher, diventando di fatto un vero e proprio spin-off, che racconta la storia di Neve, una veterana di guerra e regina dei regni di Lyria e Rivia. Purtroppo, un invasione nilfaardiana e alle porte e si ritroverà costretta ad imbracciare le armi attraversando un sentiero oscuro che porteranno a compiere scelte difficili.

Vogliamo ricordarvi che la versione iOS di Thronebreaker: The Witcher Tales costa € 10.99.