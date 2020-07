EA presenta The Sims Spark’d, un reality ispirato alla simulazione creata da Maxis

Electronic Arts, in collaborazione con ELEAGUE, il brand di intrattenimento sportivo esport di Turner Sports, e con Buzzfeed Multiplayer, ha annunciato oggi un reality show a eliminazione unico nel suo genere, incentrato sul famoso franchise di simulazione di vita EA, The SimsTM. Sin dalla sua nascita nel 2000, The Sims ha ridefinito il concetto di giocatore, permettendo ai suoi fan di creare e controllare personaggi in un mondo virtuale, dove possono esprimere se stessi in maniera autentica. The Sims Spark’d ridefinisce il genere del reality competition portando creatività, narrazione e senso di comunità in modo nuovo e divertente. Ai concorrenti verranno assegnati sfide creative per costruire personaggi, mondi e storie in maniera unica e il tutto sarà raccontato attraverso l’ultimo e celebre titolo della saga, The Sims 4.

“Sin dalla sua ideazione, The Sims è stata un’esperienza rivoluzionaria, che ha permesso ai giocatori di creare e vivere virtualmente le storie create nel videogioco. È questo che lo rende così speciale”, ha affermato Lyndsay Pearson, GM del franchise The Sims. “Questo è uno dei motivi per cui questo show è così eccitante. Continuiamo a lavorare con spirito innovativo, riunendo la nostra comunità per la gara e mostrando la narrazione in-game attraverso un reality show in un modo completamente nuovo.”

“ELEAGUE è diventata una meta privilegiata per i contenuti di gioco premium e The Sims Spark’d si adatta perfettamente concentrandosi sullo stile di vita dei videogiochi e sulla programmazione culturale”, ha affermato Craig Barry, Chief Content Officer di Turner Sports. “Non vediamo l’ora di questa prossima fase della nostra partnership con EA presentando il suo popolare franchise, The Sims, su TBS.”

The Sims Spark’d, presentato da ELEAGUE, debutterà sabato 18 luglio alle 8.00 (ora italiana) sul canale televisivo statunitense TBS. Gli episodi andranno in onda ogni sabato (18 luglio, 25 luglio, 1 agosto e 8 agosto), con repliche in giornata alle 17 (ora italiana) sulla stessa rete.

BuzzFeed Multiplayer sarà il canale di visione digitale e trasmetterà in streaming ogni episodio di The Sims Spark’d il lunedì successivo alla messa in onda televisiva (20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto).

“Siamo entusiasti di introdurre la community Gen Z, altamente fidelizzata, di BuzzFeed Multiplayer all’interno di una nuova forma di narrazione creativa nel mondo fantasioso di The Sims”, ha affermato Branden Smith, Executive Producer di BuzzFeed Multiplayer. “La collaborazione con EA e TBS ci consente di offrire nuove esperienze per i fan e di divulgare i nostri valori fondamentali, diffondendo un approccio inclusivo dei videogiochi attraverso nuove piattaforme e schermi “.

The Sims Spark’d è una serie di quattro episodi in cui i giocatori competeranno in prove di abilità ad eliminazione con un montepremi in palio di 100.000$, mostrando i concorrenti della community di The Sims mentre gareggiano contro il tempo per impressionare una giuria composta da personaggi famosi. Lo show presenta un cast straordinario con l’ex Finalista di American Idol, Rayvon Owen, fan di The Sims sin dai tempi della scuola media, nelle vesti di presentatore. Al fianco di Rayvon ci saranno tre giudici che esprimeranno il loro pensiero critico. Il primo è il volto del canale Youtube BuzzFeed Multiplayer, Kelsey Impicciche, famosa per la serie #100babychallenge creata con The Sims.

Il secondo è la cantautrice Tayla Parx che ha doppiato il videogioco e ha cantato la sua canzone “Me vs. Us” in Simlish (la lingua del titolo) per il pacchetto di espansione The Sims 4 Get Famous. A completare il tavolo dei giudici ci sarà lo sviluppatore dei giochi Maxis™ Dave Miotke. Maxis è lo studio di sviluppo che sta dietro il franchising, in cui Miotke – meglio conosciuto nella comunità come SimGuruNinja – ha lavorato per 15 anni.

https://app.frame.io/presentations/b6fa8da7-7928-472f-b9b3-10d41f84dd43

I 12 concorrenti, personalità conosciute online specializzate nei propri elementi di gioco, saranno svelati durante il primo episodio. Inoltre, in coincidenza con lo show, una serie di sfide in-game in The Sims 4 chiamate Spark’d Challenge Program* debutteranno sabato 18 luglio: i migliori creatori potranno vincere la possibilità di partecipare a una futura stagione di The Sims Spark’d.

ELEAGUE manderà in onda un episodio speciale di ELEAGUE Game Night incentrato su The Sims 4, in anteprima sabato 11 luglio alle 9 su TBS. Kelly Nugent e Ify Nwadiwe di ELEAGUE Super Punch powered by Twitch saranno i co-presentatori per questa edizione speciale di un’ora del Game Night, che vedrà protagonisti i partecipanti di The Sims Spark’d, tra cui l’ospite Rayvon Owen e i concorrenti Doctor Ashley e Xmiramira. Nugent e Nwadiwe mostreranno ai fan per la prima volta i migliori momenti di Spark’d con Owen, oltre che il talento edilizio del Doctor Ashley e quello di Xmiraramira nello styling dei personaggi.