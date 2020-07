Microsoft spiega in che modo Project xCloud aiuta gli sviluppatori di giochi a rimanere in contatto

Microsoft ha pubblicato un blog post su come la tecnologia di game streaming Project xCloud permetta agli sviluppatori di testare e giocare i titoli in fase di sviluppo direttamente dalle proprie case. Grazie alla PC Content Test App (PC CTA), gli studi IP e di terze parti stanno sfruttando la tecnologia di Project xCloud per connettersi da remoto ai propri Xbox Development Kit.

Allan Poore, Program Manager Group Partner, Project xCloud dice:

Ciò che amo di più dei giochi è la sua capacità di avvicinare le persone. Che tu stia giocando con la tua famiglia sul divano o con un gruppo di amici sparsi per il mondo, il gioco aiuta a soddisfare uno dei nostri bisogni fondamentali: la connessione l’uno con l’altro. Con molti di noi che si isolano e lavorano da casa, questa connessione è ancora più importante.

Come molte persone, il team Xbox e Project xCloud si è adattato al nuovo ambiente in cui ci troviamo. Dobbiamo cambiare il modo in cui comunichiamo, collaboriamo e ci colleghiamo per mantenere l’ambiente inclusivo che abbiamo lavorato duramente per costruire.

Lo stesso vale per la nostra comunità di sviluppatori e conosciamo in prima persona le sfide che il lavoro da casa presenta. In particolare, molti sviluppatori non sono in grado di accedere ai loro kit di sviluppo Xbox. Non avendo accesso ai loro soliti strumenti, sviluppatori di giochi, artisti e designer potrebbero non essere in grado di mantenere i rapidi cicli di iterazione necessari per produrre nuovi contenuti per i giocatori. Molti dei tradizionali strumenti di accesso remoto Xbox sono progettati per essere utilizzati in un ambiente di ufficio; portare a casa i kit per sviluppatori spesso non è un’opzione e attività come il playtest e la regolazione del gameplay richiedono frame rate elevati e latenza minima.

Abbiamo deciso di risolvere queste sfide di accesso remoto riassegnando le risorse di Project xCloud; andare oltre i dispositivi mobili e creare un’esperienza di app per PC per sviluppatori che esegue un’esperienza di gioco a 60 fps a bassa latenza che consente lo sviluppo di giochi continui. Consentendo agli sviluppatori di accedere alla nostra app di test dei contenuti per PC (PC CTA), possono connettersi in remoto ai loro kit di sviluppo Xbox dal proprio PC, consentendo loro di testare, giocare e iterare come se fossero in ufficio. Inoltre, impedisce loro di scaricare build quotidiane sull’hardware locale in casa, che spesso può richiedere ore.

Fino ad oggi, gli sviluppatori di molti dei più grandi studi di gioco hanno utilizzato il PC CTA per migliorare in modo significativo il loro ambiente di lavoro remoto. Abbiamo ricevuto un ottimo feedback sulla qualità generale da parte di Xbox Game Studios e da numerosi dei nostri partner di terze parti, tra cui:

Eidos-Montreal Infinity Ward Ninja Theory Playground Games Rare Turn 10 Studios Undead Labs



Molti dei nostri partner sono stati i primi ad adottare questa soluzione e hanno condiviso questo con il team:

“xCloud offrirà l’opportunità ai team di sviluppo e anche ai team di controllo qualità interni ed esterni di mettere le mani sulle nostre ultime build di gioco da qualsiasi luogo dopo pochi minuti dal loro rilascio. Consentendo ai team di connettersi in remoto ai loro sviluppatori e sfruttare la LAN ad alta larghezza di banda rete dalle nostre diverse sedi, xCloud aggiungerà anche un altro livello di sicurezza poiché i contenuti creati rimarranno sulla nostra rete aziendale. ” – Guillaume Le-Malet, Direttore delle infrastrutture – Eidos-Montréal