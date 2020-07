EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS sarà disponibile in Europa nel 2021

D3PUBLISHER Inc., uno dei più celebri publisher di giochi in Giappone, è felice di annunciare che “EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS” verrà distribuito in Occidente nel 2021. Il nuovo gioco EDF in voxel art è in arrivo su PlayStation 4 e, per la prima volta nella storia della serie, su Nintendo Switch.

Nella serie EDF, infuria un nuovo campo di battaglia situato in un universo parallelo. La Terra Voxel si sta sgretolando in pezzi quadrati e, con essa, va in frantumi anche la pace: invasori alieni a bordo di enormi astronavi hanno causato una catastrofica spaccatura durante il loro attacco. Mentre il mondo è sconvolto dagli attacchi dei nemici alieni della serie EDF, il giocatore e la “EARTH DEFENSE FORCE” devono farsi trovare pronti e intervenire eroicamente per ripristinare l’integrità della Terra Voxel. In questo nuovo universo di EDF dove tutto appare in voxel art, uno stile con modelli tridimensionali costruiti assemblando cubi 3D, la lotta per la sopravvivenza porterà i giocatori a combattere in vari campi di battaglia fatti di voxel e ispirati all’America, al Regno Unito, al Giappone, all’Egitto e a tanti altri luoghi.

Ecco alcuni degli elementi chiave di “EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS”:

Il mondo di EDF in voxel: scopri il mondo di EDF come non l’hai mai visto prima, godendoti una grafica voxel art adatta a grandi e piccini e piena zeppa degli ormai noti sciami di invasori alieni che i giocatori dovranno annientare.

Crea la tua EDF personale: ogni missione è affrontata da una squadra di 4 membri dell'EDF, che i giocatori possono selezionare e combinare al fine di massimizzarne le abilità e fare a pezzi i nemici con più efficienza.

I membri storici dell'EDF fanno ritorno: i giocatori potranno reclutare leggendari membri dell'EDF provenienti dai vari titoli del passato, dal primissimo EDF fino a "EARTH DEFENSE FORCE 5" e agli spin-off come "EARTH DEFENSE FORCE: INSECT ARMAGEDDON" e "EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN", ottenendo accesso a un variegato arsenale di armi e personaggi dei titoli precedenti nella loro nuova forma voxel!

Tornano anche alcuni storici nemici della serie EDF: celebri creature di aria e di terra, insieme a macchine da guerra aliene che hanno invaso e devastato la Terra infinite volte nei precedenti titoli della serie EDF, fanno il loro ritorno in una gloriosa forma voxel!

I giocatori possono scegliere tra un’ampia selezione di leggendarie classi di soldati e armi di EDF, dall’originale serie numerata “EARTH DEFENSE FORCE” fino al più recente “EARTH DEFENSE FORCE 5” e agli spin-off della serie. Oltre a poter reclutare e utilizzare i soldati e le armi più memorabili della serie EDF, i giocatori avranno anche modo di scoprire nuovi personaggi presenti sulla Terra Voxel tra cui i membri locali dell’EDF noti come “Fratelli” e “Sorelle”, come ad esempio il Fratello Cowboy e la Sorella Domestica, che potranno essere arruolati tra le proprie fila! Ci sono più di 100 nuovi membri da trovare in “EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS”, il che consentirà di affrontare le missioni con infinite combinazioni di abilità, personalità e tattiche!