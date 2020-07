The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile dal 30 ottobre 2020

Little Hope, il nuovo gioco della The Dark Pictures Anthology, sarà disponibile dal 30 ottobre 2020. Prova momenti di puro terrore e paura nella modalità giocatore singolo oppure condividi l’esperienza con un amico online grazie alla modalità Storia Condivisa o con un massimo di 5 giocatori in Serata al Cinema.

Bloccati da una nebbia misteriosa nella cittadina abbandonata di Little Hope, quattro studenti del college e il loro professore cercano disperatamente un modo per fuggire, mentre le visioni del cruento e sinistro passato della città li tormentano nell’ombra. Per riuscire a sopravvivere, dovranno svelare i misteri che si nascondono dietro le apparizioni oscure prima che le forze del male trascinino le loro anime all’inferno!

The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile nelle versioni Standard, Limited e Collector’s Edition con alcuni bonus per la prenotazione. Il gioco è attualmente prenotabile sugli store digitali e presso i rivenditori che partecipano all’iniziativa.

La Limited Edition include i giochi Little Hope e Man of Medan, una mappa in tessuto di Dark Pictures, due spille da collezione per la mappa e una confezione in metallo (con 4 spazi), il tutto a un prezzo davvero speciale.

La Collector’s Edition include il gioco Little Hope, una mappa in tessuto di Dark Pictures, due spille da collezione per la mappa, una confezione in metallo (con 4 spazi) e una replica della bambola di Mary del 1692. Questa edizione è disponibile esclusivamente presso lo store online di BNEE.