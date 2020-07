Sony annuncia due nuove iniziative per festeggiare il decimo anniversario di PlayStation Plus

Sony annuncia due nuove iniziative per festeggiare il decimo anniversario di PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment Italia annuncia due nuove iniziative per la celebrazione del decimo anniversario di PlayStation® Plus: l’NBA 2K20 Special Cup e il PS Plus Anniversary contest, l’esclusivo concorso dedicato ai 10 anni del servizio.

L’NBA 2K20 Special Cup, realizzato in collaborazione con 2K Games ed ESL Italia, è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di mettere in mostra le proprie doti cestistiche. Basterà registrarsi, a partire da oggi, mercoledì 8 luglio, sul sito di ESL a questo link https://play.eslgaming.com/ italy/nba2k20-specialcup, oppure utilizzando, sulla dashboard di PlayStation®4 (PS4™), l’app “Eventi” e, a seguire, la sezione “Tornei”. Successivamente, si potrà scegliere a quale giornata – denominata “One Day Cup” – partecipare, per provare a rientrare nel gruppo dei migliori otto player che avranno l’opportunità di accedere alla finale del 2 agosto.

In totale ci saranno quattro “One Day Cup”, che si terranno

Domenica 12 luglio;

Domenica 19 luglio;

Martedì 21 luglio;

Domenica 26 luglio.

I primi quattro giocatori che si saranno distinti durante la finale, vinceranno – in base al proprio posizionamento – dei voucher Amazon dal valore complessivo di 500€. Nello specifico:

Il primo classificato avrà diritto a buono digitale Amazon dal valore di 250,00€;

Il secondo classificato si aggiudicherà un buono digitale Amazon dal valore di 150,00€;

Il terzo e quarto classificato otterranno un buono digitale Amazon dal valore di 50,00€.

Oltre l’NBA 2K20 Special Cup, Sony Interactive Entertainment Italia organizza anche il PS Plus Anniversary contest al quale tutti i giocatori potranno partecipare: infatti, dal 7 al 30 luglio, accedendo al sito https://psplusanniversary.it, gli utenti si troveranno di fronte ad una torta di compleanno di PlayStation®Plus e saranno chiamati a spegnere tutte e 10 le candeline presenti sul dolce, cliccando con il mouse al momento giusto. Alcuni fortunati – estratti a sorte mediante il sistema instant win – avranno l’opportunità di vincere:

30 codici per abbonamenti annuali;

50 codici per abbonamenti trimestrali;

50 codici per abbonamenti mensili.

E non è tutto: tutti i partecipanti che nel momento d’iscrizione al contest avranno il servizio PS Plus attivo potranno partecipare all’estrazione finale di un premio eccezionale: 10 anni di abbonamento a PlayStation®Plus.

PlayStation®Plus è un servizio in abbonamento grazie al quale i giocatori hanno la possibilità di usufruire di vantaggi unici, tra cui due titoli per PS4 inclusi ogni mese senza costi aggiuntivi, la possibilità di giocare online in compagnia, l’accesso a sconti esclusivi e molto altro. Per festeggiare il decimo anniversario di PlayStation®Plus, Sony Interactive Entertainment ha aggiunto un titolo extra al catalogo di luglio, solitamente composto da due giochi, portando i titoli inclusi a ben tre, disponibili dal 7 luglio al 3 agosto: NBA 2K20, l’ultimo capitolo della celebre saga cestistica, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, il secondo episodio della nuova trilogia dedicata all’avventuriera Lara Croft, ed Erica, un’esperienza emozionante di stampo cinematografico.