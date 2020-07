L’avventura gravitazionale a enigmi Sky Beneath, sarà disponibile per PC e console nel 2021

In Sky Beneath, i giocatori vestiranno i panni di Cassie, un’intrepida cercatrice alla ricerca di risorse preziose in una serie di strutture minerarie abbandonate. Aiutata dalla sua amica inventrice Annie e dall’uso di un’avanzata tecnologia aliena, Cassie potrà prendere il controllo della gravità per camminare su pareti e soffitti, o modificare la direzione gravitazionale degli oggetti circostanti. La gravità sarà un concetto relativo in questa avventura impegnativa e avvincente!

