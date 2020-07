Crash Bandicoot: On the Run, il suo rilascio è imminente?

By Domenico Coscione

Sembra proprio che il rilascio di Crash Bandicoot: On the Run, il nuovo titolo mobile sviluppato in collaborazione tra King e Activision, sia quasi imminente.

Una prova è data dal tweet pubblicato, e che potete trovare in calce alla notizia, che mostra una schermata di caricamento con una TNT in bella vista. Il gioco ha già superato la fase di soft launch in alcuni paesi, quindi questi rumor potrebbero essere fondati. A riguardo, sappiamo che avrà meccaniche da endless run e sarà free-to-play con qualche microtransazione.