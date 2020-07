Il cult classico Catherine: Full Body è ora disponibile per Nintendo Switch.

L’edizione Nintendo Switch include tutti i contenuti aggiuntivi originali e tre nuove voci dalla serie Persona. Molte prove e scelte difficili ti attendono in questo maturo puzzle d’azione-avventura, ora disponibile anche in versione portatile per Nintendo Switch.



Il trailer di lancio è disponibile anche sui canali ufficiali di ATLUS.

Catherine: Full Body è un avvincente puzzle action-adventure che presenta una storia matura su relazioni complesse e scelte difficili. La nostra storia è incentrata sul fobico Vincent, che è a un bivio nella sua relazione sentimentale: fare il passo successivo o lasciarsi tutto alle spalle. Cedendo alla tentazione di una nuova storia d’amore, Vincent si ritrova intrappolato in un incubo ricorrente di una fatiscente torre di blocchi dove deve arrampicarsi per sopravvivere e vedere un altro giorno …

Caratteristiche chiave:

• Questo maturo rompicapo action-adventure entusiasmerà i giocatori con una storia che approfondisce le relazioni e le difficili scelte che facciamo

• Le scelte determineranno il tuo destino e sfoceranno in più rami della storia con ben 13 finali disponibili

• Supera enigmi avvincenti per sopravvivere all’incubo

• Gioca in viaggio: che si tratti della modalità Versus o Co-op, è sempre il momento migliore per giocare con i tuoi amici

• Tutti i contenuti aggiuntivi originali di Catherine: Full Body ora inclusi nel gioco (Catherine ‘Ideal Voice’ Set, Set di personaggi giocabili, Set personaggio Joker di Persona 5 e commento, Contenuto bonus)

La versione Nintendo Switch include tutti I contenuti aggiuntivi dell’originale Catherine: Full Body e 3 nuove opzioni vocali dalla serie Persona.

Nuove opzioni per le voci: