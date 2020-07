Il Professor Layton e il Futuro Perduto HD svelato tramite un trailer d’annuncio

Level 5 ha mostrato il primo trailer d’esordio per Il Professo Layton e il Futuro Perduto HD, un edizione rimasterizzata del capitolo originale per Nintendo DS.

Ecco una piccola descrizione del titolo:

Il professor Layton e Luke si addentrano in un nuovo mistero che inizia con una lettera proveniente dal futuro! Con oltre 17 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Il professor Layton e il futuro perduto è il terzo capitolo della famosa serie del professor Layton, rimasterizzata digitalmente in HD per dispositivi mobili.