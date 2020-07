Capcom: secondo alcuni rumor potrebbe essere a lavoro su Marvel vs Capcom 4 e Street Fighter 6

Alcuni rumor molto insistenti insinuano che Capcom sia a lavoro su due nuovi capitoli per due delle saghe di picchiaduro più conosciute al mondo, ovvero Marvel vs Capcom 4 e Street Fighter 6.

La provenienza di queste voci, senza fondamenta ufficiali, provengono dall’ex pro-player Ryan “FChamp” Ramirez, ex perché è stato bannato dalle competizioni ufficiali del publisher giapponese, aggiungendo che la pandemia da COVID-19 ha interrotto i loro piani.

Street Fighter 6 sarebbe stato presentato con uno speciale evento in contemporanea con le Olimpiadi di Tokyo 2020, ed uscire in esclusiva per PlayStation 5, mentre Marvel vs Capcom 4 è in sviluppo già dal 2018 anche se sono ancora in dubbio i personaggi che faranno parte del roster, arrivando poi su PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.

Ovviamente, le informazioni contenute in questa news non sono ufficiali quindi vanno prese con le dovute precauzioni.