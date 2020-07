Nintendo Switch Online: rivelati i giochi gratis di luglio 2020

By Domenico Coscione

In data odierna Nintendo ha svelato quali saranno i titoli che entreranno a far parte del servizio Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permette agli utenti di giocare a un catalogo molto ricco di titoli retrò.

Ecco i titoli che entreranno a far parte del catalogo a partire da 15 luglio 2020:

Donkey Kong Country;

Natsume Championship Wrestling;

The Immortal.

Cosa ne pensate? Vi piacciono i titoli scelti? Fateci sapere la vostra opinione con un commento!