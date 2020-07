L’uscita dio Mafia: Definitive Edition slitta al 25 settembre

Mafia: Definitive Edition, originariamente previsto per il 28 di Agosto, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 Settembre causa COVID-19.

“Fin dall’inizio, questo è stato per noi un progetto guidato dalla passione, nel quale i nostri sviluppatori hanno contribuito a creare un’esperienza aggiornata degna di quel classico senza tempo che tutti conosciamo. Apprezziamo la vostra pazienza, stiamo lavorando per rendere Mafia: Definitive Edition il meglio che possa essere per tutti i nostri fan in tutto il mondo.” hanno dichiarato gli sviluppatori di hangar 13 Games

Un video di gameplay di Mafia: Definitive Edition verrà rilasciato il 22 Luglio.

Ecco un teaser trailer di 16 secondi pubblicato sulla pagina Twitter: