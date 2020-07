B is for Boy: il nuovo libro dedicato a God of War

È stato svelato da qualche ora un nuovo e divertente libro illustrato ispirato alla storia di God of War, il capitolo nuovo della saga esclusiva della console di Sony che nel 2018 è diventato fin da subito un must have per i videogiocatori.

Il libro, che si chiama B is for Boy, verrà pubblicato da Insight Editions il primo di settembre 2020, ed è pensato apposta per insegnare l’ABC ai più piccoli in compagnia di Kratos e Atreus, in una storia scritta da Andrea Robinson e disegnata da Romina Tempest. Inoltre, alcune parti non potranno essere lette dal nostro pargolo da solo, ma dovremo accompagnarlo in questa lettura avventurandoci assieme in quelle che potrebbero essere delle parti un po’ più rocambolesche e difficili da comprendere per il nostro bambino.

In calce, potrete trovare un breve video proveniente dal canale Twitter dell’editore che ne illustra qualche pagina, con tanto di link per preordinarlo.