Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore in-house Gaming Minds Studios hanno annunciato che Railway Empire – Complete Collection arriverà il 7 agosto 2020 su PC, PlayStation®4 e Xbox One.

Raccogliendo più di due anni di aggiornamenti e miglioramenti completi insieme a otto DLC espansivi e ricchi di funzionalità in una varietà di luoghi emozionanti, Railway Empire – Complete Collection offre infinite ore di intrattenimento per aspiranti magnati della ferrovia.

Mentre la versione originale di Railway Empire ha guadagnato elogi sia dalla critica che dai fan grazie al suo avvincente mix di trading, gestione della rete ferroviaria e spionaggio aziendale, gli sviluppatori di Gaming Minds Studios hanno realizzato una serie di modifiche e miglioramenti nel corso della vita del gioco. Ciò ha incluso rielaborazioni radicali dell’IA del concorrente, l’aggiunta di una gigantesca mappa nordamericana completa, quasi 20 aggiornamenti gratuiti, una nuovissima modalità sfida, nuovi edifici e innumerevoli altri miglioramenti della qualità della vita e correzioni di errori. Insieme a tutte le espansioni DLC e tutte le nuove location, motori e scenari, questa edizione definitiva del gioco è davvero imperdibile.

Durante la rivoluzione industriale, la rivoluzione della locomotiva a vapore sta conquistando i continenti del mondo conosciuto, con questi grandi “cavalli di ferro” che danno il via a una feroce corsa per la supremazia su rotaie. Railway Empire – Complete Collection contiene il gioco originale più tutti gli 8 DLC: Mexico, Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe e Down Under.

Caratteristiche:

• Costruisci ed espandi una vasta rete ferroviaria per collegare le stazioni e trasformare le località remote in metropoli urbane in forte espansione.

• Immergiti nei panni dell’ambizioso leader di una compagnia ferroviaria e traccia i binari attraverso 100 anni di storia e diversi paesi, fondando alla fine un impero ferroviario.

• Contiene tutti gli aggiornamenti dei contenuti e DLC disponibili: Mexico, Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe e Down Under.

• Sistema meteo avanzato e modalità notturna

• Include tutte le colonne sonore regionali, edifici e personaggi unici della città

• Metti alla prova le tue abilità in 15 scenari unici e 4 mappe sfida, o sperimenta il vero spirito pioneristico e le modalità Free e Sandbox

• Approfitta dei punti di forza e di debolezza di oltre 80 locomotive storicamente accurate e assegnale ai tuoi percorsi ferroviari