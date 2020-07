Ubisoft Forward: chiunque guarderà l’evento riceverà una copia di Watch Dogs 2

Grazie alla pubblicazione di un nuovo trailer veniamo a conoscenza del fatto che, per chiunque guardi l’evento Ubisoft Forward, potremo avere gratuitamente una copia di Watch Dogs 2 per Uplay, oltre ad altri premi non meglio definiti.

In questo video, che troverete in calce alla notizia, viene confermata ancora una volta la presenza di Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla e Hyper Scape in primis, oltre a Rainbow Six, Trials e, forse, The Crew o Far Cry, stando a quanto vediamo nel trailer.

Vogliamo ricordarvi che l’evento Ubisoft Forward andrà in onda in diretta streaming il 12 luglio 2020 alle ore 21:00, ora italiana, anche se ci sarà un pre-show alle ore 20:00, sempre ora italiana.