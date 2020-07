Nuove abilità, nuovi nemici, corruzione, incantesimi, effetti speciali e molto altro, sono inclusi in “ The Soroboreans ” per offrirti nuove ed entusiasmanti sfide!

Deep Silver e Nine Dots Studio hanno annunciato che l’attesissimo DLC di Outward , “ The Soroboreans, ” è ora disponibile anche su console in tutto il mondo.

