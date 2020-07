MX vs ATV All Out debutterà su Nintendo Switch il 1° settembre 2020

THQ Nordic e Rainbow Studios hanno annunciato che MX vs ATV All Out debutterà su Nintendo Switch il 1° settembre 2020.

Su Switch, MX vs ATV All Out porterà il Supercross, le Nationals, Opencross, Waypoint, la competizione Freestyle e molto altro per i giocatori di tutto il mondo