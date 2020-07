Resident Evil: VIllage: i producer chiedono che non venga considerato come ottavo capitolo

I producer di Capcom Tsuyoshi Kanda e Peter Fabiano hanno recentemente affermato che il nuovo capitolo della saga di Resident Evil non va considerato come l’ottavo capitolo ma solo e semplicemente VIllage.

Durante l’intervista alla rivista Weekly Famitsu i due produttori hanno detto:

Si potrebbe definire l’attuale Village come un altro filone del gioco e lo abbiamo chiamato in questo modo proprio perché vorremmo che i giocatori lo capissero. In realtà non esiste un’abbreviazione ufficiale, saremmo quindi felici se lo chiamaste Village.