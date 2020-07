Team Fortress 2 Classic: un ritorno alle origini per lo sparatutto di Valve

Grazie al modder conosciuto con il nome di Eminoma, tutti i fan appassionati potranno scaricare Team Fortress 2 Classic, una mod che riporterà lo sparatutto ai tempi del biennio 2008-2009 e che farà contenti tutti i nostalgici.

Con questa mod infatti, che è possibile scaricare gratuitamente sul sito ufficiale, sono stati cancellati gli elementi aggiunti tramite i numerosi aggiornamenti rilasciati gradualmente da Valve in questi anni, riportandolo ai primi tempi di vita del gioco.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? La scaricherete? Fateci sapere la vostra con un commento!

The final day! Day 4 of The Death & Taxes Update, the official release of Team Fortress 2 Classic, is now live!

Get reading, and most importantly, get downloading: https://t.co/Zn90uum3Gb pic.twitter.com/WRuFxLdnYb

— TF2Classic (@tf2classic) July 4, 2020