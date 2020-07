Valorant: arriverà a breve la modalità Deathmatch

By Domenico Coscione

Dopo i numerosi aggiornamenti rilasciati a supporto di Valorant, il nuovo shooter a squadre di Riot Games, è stato annunciato l’arrivo quasi imminente della modalità Deathmatch!

Durante un’iniziativa chiamata Ask Valorant, gli sviluppatori hanno confermato che questa modalità verrà inserita all’interno del gioco in cui le squadre potranno eliminare i propri nemici, ed essere eliminati a nostra volta, con un respawn continuo e un punteggio da accumulare per assicurarsi la vittoria.rena, con un respawn continuo e il calcolo del relativo punteggio.

Questa è la risposta di Jared Berbach, Lead Game Modes Producer di Riot Games: