Call of Duty: Warzone, in arrivo weekend con exp doppi e bonus

Call of Duty: Warzone, in arrivo weekend con exp doppi e bonus

By Domenico Coscione

È stato annunciato da qualche ora l’arrivo di un fine settimana particolarmente ricco per Call of Duty: Warzone, mettendo in palio punti esperienza doppi e bonus di vario genere nel weekend a partire dalle 19:00 di oggi 3 luglio 2020 fino al 5 luglio 2020.

In questo lasso di tempo potremo ottenere doppi punti esperienza ma anche per le armi, così da migliorare entrambe in un solo colpo influendo positivamente sul progresso del Battle Pass Stagionale.

Ne approfitterete di questo weekend? Fateci sapere con un commento!