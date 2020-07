I videogiochi per la nuova generazione di console aumenteranno di prezzo?

Yoshio Osaki, CEO dell0IDG, ha fatto notare al mercato completo videoludico che i prezzi dei prodotti appartenenti a questo mercato non si sono adeguati correttamente com’è successo con altri prodotti di consumo, restando bloccati alla generazione Xbox 360 e PlayStation 3.

2K Games infatti, ha già annunciato che venderà le versioni next-gen di NBA 2K21 maggiorato di $ 10 rispetto al prezzo della generazione attuale, come successo con Netflix, la TV via cavo e i vari abbonamenti. Questo aumento è dovuto alla crescita dei costi di produzione per un tripla A, ma non tutti i giochi subiranno un aumento di prezzo.

Cosa ne pensate di questo aumento? Diteci la vostra con un commento!