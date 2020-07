GamestopZing: realizzata una saletta dedicata al gaming nello store di Milano

Maximiliano Donzelli, direttore marketing di GamestopZing Italia, ha realizzato una saletta completamente dedicata al gaming per lo store di Milano, precisamente al negozio di Corso XXII Marzo.

In questo spazio sempre aperto al pubblico, ovviamente negli orari del negozio, sarà possiblite provare le console, gli accessori e i giochi così da valutarne meglio l’acquisto, fornendo una valida esperienza anche a chi non ne mastica molto in materia.

Il direttore marketing si è così espresso in merito: