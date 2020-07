PlayStation 4: un tema gratuito per festeggiare i 10 anni del PlayStation Plus

Sony ha pubblicato un nuovo tema gratuito per PlayStation 4 dedicato al raggiungimento dei 10 anni del PlayStation Plus, il servizio in abbonamento che da la possibilità di giocare gratuitamente un paio di titoli al mese.

Il colore predominante del tema, che potete scaricare cliccando qui, è il giallo su cui possiamo vedere numerosi elementi presi dai titoli più famosi come Bioshock, Destiny, The Last of Us, Bloodborne, Doom e molti altri!

Qui potete vedere il tema in un video prima di scaricarlo gratuitamente.