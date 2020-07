Il mito della Creatura del dott. Frankenstein arriva su Switch con The Wanderer

Il publisher e co-produttore ARTE, in collaborazione con lo studio indie La Belle Games, è in procinto di distribuire il gioco pluripremiato The Wanderer: Frankenstein’s Creature su Nintendo Switch.

In The Wanderer impersonerai la Creatura, un personaggio errante ispirato al mito fondante di Frankenstein. Senza alcun ricordo del passato, come uno spirito vergine in un corpo completamente ricostruito, dovrai forgiare il tuo destino esplorando un vasto mondo in cui proverai felicità e dolore.