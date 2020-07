Square Enix presenta la strutta della campagna di Outriders

SQUARE ENIX ha presentato oggi delle nuove informazioni e immagini di gioco di OUTRIDERS, l’attesissimo sparatutto GdR di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

La sezione “Viaggio e struttura” presenta uno sguardo approfondito alla campagna, alle missioni secondarie, ai compagni e al sistema di viaggio in OUTRIDERS. Inoltre, il video mostra diverse nuove ambientazioni e tipi di nemici.

OUTRIDERS è un’esperienza gigantesca, non solo in termini di ore di gioco proposte, ma anche per le distanze percorse lungo la sua cupa trama fantascientifica. La campagna ti porterà in un epico viaggio attraverso Enoch, un mondo selvaggio dove tutto si è misteriosamente e massicciamente evoluto per cancellare l’umanità dalla faccia del pianeta. Dalle vite e dai segreti delle colonie umane fino alle giungle misteriose e ai deserti spietati, esplorerai i confini più remoti delle frontiere, otterrai poteri incredibili e farai delle scoperte che cambieranno ogni cosa.