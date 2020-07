Just Dance 2020 ci fa scatenare con Virtual Paradise

Ubisoft annuncia un nuovo aggiornamento dei contenuti per Just Dance 2020, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre*, per celebrare l’inizio della nuova stagione ormai imminente. Con questo aggiornamento, i possessori di Just Dance 2020 otterranno alcuni nuovi contenuti gratuiti, tra cui playlist e contest online, oltre a brani esclusivi e popolari accessibili solo tramite Just Dance Unlimited, il servizio di brani a richiesta in streaming.

La terza stagione “Virtual Paradise” offrirà un nuovo e vivace mondo in una realtà alternativa dove potrai ballare come non hai mai fatto prima. Saltando nella matrice, i giocatori potranno divertirsi in un nuovo universo dallo stile synthwave e retro con i propri amici e familiari. “Virtual Paradise” aggiungerà a Just Dance 2020 anche un Virtual Party e un Virtual Gala.

Il Virtual Party sarà disponibile dal 2 al 16 luglio. Per la prima volta, non uno ma ben due brani saranno accessibili gratuitamente a tutti i giocatori di Just Dance 2020 fino al termine dell’evento: “Fire – LLP con Mike Diamondz” e “Boom Boom – Iggy Azalea con Zedd”. L’evento del party includerà anche il lancio di “New World (versione alternativa) – Krewella, Yellow Claw con Vava”. Tutti i brani saranno accessibili con un abbonamento o un periodo di prova attivo a Just Dance Unlimited.

Il Virtual Gala sarà disponibile dal 23 luglio al 13 agosto con una nuova playlist, 3 brani esclusivi e 3 successi del titolo precedente tramite Just Dance 2020 con un abbonamento o un periodo di prova attivo a Just Dance Unlimited.

Tra i nuovi brani, i giocatori potranno ballare come mai prima d’ora al ritmo delle seguenti canzoni:

“Barbra Streisand (2019 Edit) – Duck Sauce”

“Giddy On Up (Giddy On Out) – Laura Bell Bundy”

“Mas Que Nada – Sergio Mendes con The Black Eyed Peas”

Oltre a “Virtual Paradise”, Just Dance lancerà alcuni eventi gratuiti in World Dance Floor, la modalità online di Just Dance. I giocatori potranno unirsi a ballerini di tutto il mondo per sconfiggere un nuovo Boss Famiglia (durante l’evento del gala) o partecipare a tornei virtuali.

Gli eventi sono disponibili per tutti i possessori di Just Dance 2020 per Nintendo Switch™, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4 e Google Stadia.

Just Dance 2020 è disponibile per Nintendo Switch™, Nintendo Wii™, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Ogni copia include un mese di prova gratuita di Just Dance Unlimited, che sarà aggiornato automaticamente per includere i nuovi contenuti. Just Dance Unlimited consente agli abbonati di accedere a oltre 500 brani e molti altri nuovi contenuti che saranno implementati nel corso dell’anno, tra cui quattro importanti aggiornamenti dedicati a temi specifici per celebrare i momenti più iconici durante l’anno.

Disponibile su Nintendo Switch™, PS4 e Xbox One, la app Just Dance Controller rende il gioco più accessibile a tutti i possessori della generazione attuale di console, grazie alla sua tecnologia di assegnazione dei punti tramite il telefono che consente ai giocatori di ballare senza altri accessori aggiuntivi, come una telecamera. La app è disponibile gratuitamente per iOS e Android.