Codemasters svela nuovi dettagli su F1 2020

Codemasters ha oggi svelato le innovazioni entusiasmanti e le principali feature che i giocatori sperimenteranno in F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2020. Con due nuovi circuiti, Hanoi Circuit e Circuit Zandvoort, il gioco è adatto a tutti i livelli di guida con il Mio Team, opzioni migliorate in pista, la reintroduzione dello split-screen, le auto classiche e molto altro ancora.

Il trailer evidenzia anche la gamma di scelta dei giocatori in offerta. Dall’integrazione della F2 alle stagioni più brevi, le opzioni di personalizzazione di F1 2020 consentono ai giocatori un maggiore controllo sul modo di correre. Difficoltà a padroneggiare i circuiti di Monaco e Baku?

In seguito al feedback di piloti e giocatori, F1 2020 include numerosi miglioramenti in pista. L’ERS, come nella vita reale, si attiva premendo semplicemente un pulsante, rendendo la manovra molto più naturale da eseguire. Su richiesta della community di F1, il gioco ha introdotto uno specchietto retrovisore virtuale che semplifica l’identificazione degli avversari e respinge qualsiasi potenziale attacco dei rivali.

F1 2020 sarà pubblicato il 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox inclusa Xbox One X, Windows PC (DVD e Steam), e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato.