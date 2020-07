Disponibile un nuovo trailer di Destroy All Humans

THQ Nordic ha oggi rilasciato un nuovo trailer di Destroy All Humans che arriverà il 28 luglio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Destroy All Humans sarà disponibile anche in una edizione limitata, la Crypto-137 Edition, che include una statuetta di Crypto-137, uno zaino Crypto, un portachiavi, sei litografie, un giocattolino anti-stress e tutte le Skin Crypto in-game all’interno di una confenzione premium che è possibile pre-ordinare ora.