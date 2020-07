Uncharted: nuovi rumor fanno presagire un quinto capitolo della serie

Stando ai nuovi rumor che circolano in rete Sony si sta preparando per realizzare un nuovo capitolo per la serie Uncharted, una delle saghe di punta esclusive della sua console.

Lo studio infatti, continua la sua campagna di recruting tra i quali spicca il nome di Zak Oliver, environment artist di Naughty Dog che ha lavorato di recente per The Last of Us Parte 2 (di cui potete leggere la nostra recensione qui), il che fa presagire un quinto capitolo per la serie o un nuovo spin-off come per Uncharted: L’Eredità Perduta.

Ovviamente, le informazioni contenute in questa news sono rumor e quindi da considerarsi non attendibili fino ad una conferma o smentita ufficiale da parte di Sony.