Sony: secondo Bloomberg potrebbe acquisire nuovi studi di sviluppo importanti

Stando alle parole di Bloomberg, Sony potrebbe essere tra i potenziali acquirenti di nuovi studi di sviluppo che hanno una certa importanza.

Il colosso di Honk Kong possiede già numerosi studi, tra i quali coloro che hanno prodotto Warframe e Gears Tactics, il 20% di Certain Affinity, lo studio composto da un ex componene di Bungie, che aggiunti ai PlayStation Studios fanno una vera e propria aggiunta non indifferente.

Inoltre, a dar man forte alla cosa si è aggiunto anche Daniel Ahmad, Senior Analist di Niko Partners, che ha aggiunto alla lista anche iDreamsky, Century Huatong e Leyou, mettendo le mani anche su Digital Extremes, lo studio di Warframe.

Cosa ne pensate di questa strategia da parte di Sony? Diteci la vostra con un commento!

Sony has been added to the list of possible buyers for Leyou.

iDreamsky and Century Huatong being the other two.

Leyou is the holding company for Digital Extremes (Warframe), Splash Damage and has a 20% stake in Certain Affinity. https://t.co/xCnwM5FDw2

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 2, 2020