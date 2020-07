Shadow of the Damned: probabile ritorno sottoforma di remastered?

Stando ai rumor che circolano in rete, potrebbe ritornare sottoforma di remastered Shadow of the Damned, uno dei titoli più divertenti appartenente alla old gen di console.

Questa teoria trova fondamenta da due piccoli eventi: il primo è la scomparsa del gioco dagli store digitali, dovuto al ritorno delle proprietà intellettuali a Grasshopper Manufacture. Il secondo invece possiamo trovarlo in Travis Strikes Again: No More Heroes in cui il protagonista di Shadow of the Damned fa una comparsa e, infrangendo la quarta parete, parla di un probabile ritorno del franchise.

Ovviamente, le informazioni qui contenute sono rumor e quindi non c’è niente di confermato o smentito in maniera ufficiale.