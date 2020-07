RPG Maker MV su Switch e PS4 a settembre

NIS America ha annunciato che RPG Maker MV sarà disponibile l’8 settembre in Nord America, l’11 settembre in Europa e il 18 settembre in Oceania per Nintendo Switch e PlayStation 4.

Caratteristiche Chiave:

La tua prossima avventura inizia qui- Un racconto di fantasia con protagonisti cavalieri e draghi? Una moderna storia d’amore al liceo? Una storia di dei e demoni? Se puoi sognarlo, puoi farlo!

Semplice sviluppo del gioco – Dì addio a codici complicati! Questo software facilita la navigazione e lo sviluppo tramite la creazione di personaggi, di mondi e altro ancora!

Crea, carica, gioca! – Goditi i giochi creati dagli altri utenti con RPG Maker MV Player, app disponibile gratuitamente per il download, anche senza il gioco RPG Maker MV!

Infinite personalizzazioni – Con centinaia di risorse grafiche e un numero infinito di possibilità per creare il tuo mondo e la tua storia, l’unico limite è il cielo!