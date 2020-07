A Plague Tale: Innocence taglia il traguardo del milione di copie vendute

Il videogioco di Asobo Studio si conferma apprezzatissimo dai fans, e la software house li ringrazia pubblicamente.

A Plague Tale: Innocence sfonda il tetto del milione di copie vendute, confermandosi come uno tra i videogiochi migliori di questa generazione, anche grazie al minuzioso lavoro di dettaglio operato dai creatori dell’Asobo Studio, che hanno voluto ringraziare pubblicamente i fans per avergli permesso di raggiungere questo importante traguardo:

“L’intero team di Asobo Studio è estremamente fiero del percorso compiuto da A Plague Tale: Innocence in un anno, con Focus Home Interactive dalla nostra parte. Ogni giorno tanti nuovi utenti scoprono la storia di Amicia e Hugo, e ciò rappresenta per noi un’enorme fonte di motivazione. Non vediamo l’ora di potervi offrire altre avventure ed esperienze in grado di emozionarvi“.

Queste le parole, espresse nel comunicato ufficiale, di David Dedeine, chief creative office e co-fondatore dell’Asobo Studio, a coronamento di un trionfo portato da un capolavoro che ha saputo davvero entrare nel cuore di tantissimi giocatori. Con speranza e grande ottimismo, quindi, non possiamo che guardare al futuro per aspettarci ancora nuovi capolavori.