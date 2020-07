505 Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer della versione PC di Death Stranding che sarà disponibile dal 14 luglio in formato fisico e digitale su PC.

Effettuando il preordine di Death Stranding su PC sarà possibile ottenere contenuti bonus come sfondi in alta definizione tratti dall’artbook The Art of Death Stranding, colonna sonora Expanded Edition e vari oggetti in-game.