Dreams: arriva un nuovo aggiornamento gratuito per renderlo compatibile con il PSVR

Arriva da Media Molecule la notizia di un nuovo aggiornamento per Dreams, l’esclusiva per PlayStation 4 in cui possiamo dare spazio alla nostra creatività. Se non conoscete il titolo, potete leggere la nostra recensione.

Il 22 luglio 2020 infatti, verrà rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito che lo renderà compatibile con il PlayStation VR così da rendere l’esperienza di gioco ancora più divertente migliorando anche il lato creativo del titolo.

Annie Heppe, communications manager del team di sviluppo, ha illustrato il nuovo aggiornamento con queste parole:

Prima di iniziare con Dentro il cubo, la nostra introduzione “VR – Tutti a bordo” vi aiuterà a familiarizzare con i comandi di Dreams VR e a capire come navigare nel Sogniverso, che siate giocatori, creatori o entrambi! In Creazione onirica, troverete diversi nuovi tutorial del tipo “Come si fa…”, dove le nostre premurose Molecole vi insegneranno i pro e i contro della creazione in VR. Il miglior punto di partenza sarà il nostro “Come si fa… le buone norme”, prima di affrontare i tutorial che descrivono alcuni dei nuovi gadget introdotti con l’aggiornamento VR. Quando si crea in modalità VR, scolpire è davvero un’esperienza unica, che permette di dare vita ai propri sogni intorno a sé. Se possedete dei controller PlayStation Move, scoprirete che scolpire in VR è un’esperienza davvero realistica, che vi permette di immergervi completamente nel processo di creazione. Naturalmente, non è necessario essere in VR per creare per PS VR, e anche gli utenti che non possiedono PS VR beneficeranno dell’aggiornamento. Abbiamo introdotto una serie di nuovi gadget per la modalità di creazione, e una serie completa di funzionalità di accessibilità, tra cui la modalità comfort, l’intensità della vignetta, il cielo statico e altro ancora, per rendere l’esperienza di gioco e di creazione la migliore possibile. Abbiamo anche creato tutta una serie di esperienze, pronte da giocare e ad ispirare i sognatori a realizzare loro versioni. Da giochi come “Tiro al cubo”, che metterà alla prova le vostre abilità di tiro a segno, alla nostra Galleria “Dentro il cubo” che presenta sculture e opere d’arte di diversi membri del team, tra cui un mech ultra-favoloso. Giochi come Tiro al cubo hanno anche i loro rispettivi kit di creazione. La nostra community creativa sarà in grado di specificare se i contenuti creati sono giocabili in VR o meno, e i contenuti creati dagli utenti in Dreams chiederanno una valutazione di comfort ai giocatori, in modo da poter valutare quali giochi rappresentano la migliore esperienza VR. Siamo davvero entusiasti di vedere le esperienze che la community di Dreams creerà, e ci siamo impegnati per dare loro gli strumenti giusti per renderle possibili. Potete dare un’occhiata alla tabella di marcia di Dreams per un riassunto delle novità che verranno introdotte da Dentro il cubo in Dreams, e le note di patch saranno disponibili il giorno del lancio per chi vuole un approfondimento di tutte le modifiche. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti i nostri sognatori VR in questo nuovo angolo del Sogniverso, e possiamo solo immaginare quali cose straordinarie vedremo prendere vita. Il 22 luglio non arriverà mai abbastanza presto!