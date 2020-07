Crash Bandicoot 4: It’s About Time non avrà microtransazioni

Arriva una nuova conferma dagli sviluppatori per Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il nuovo capitolo inedito della saga del pelamele più amato dai videogiocatori, per quanto riguarda la presenza di microtransazioni o meno.

Il dubbio è scaturito dal fatto che la pagina ufficiale del gioco su Xbox Store ne conferma la presenza ma, tempestivamente, gli sviluppatori disdi Toys for Bob si sono espressi a riguardo:

Stiamo vedendo confusione attorno alle microtransazioni in Crash Bandicoot 4: It’s About Time e vogliamo essere chiari. Non ci sono microtransazioni nel gioco. Come bonus, le skin del pacchetto Totally Tubular sono incluse in tutte le versioni digitali del titolo.

Vogliamo ricordarvi che Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.