Xbox Series X: finalmente abbiamo una data per l’evento di luglio?

Sembra che la data per l’evento dedicato a Xbox Series X di luglio possa aver finalmente una data certa, presumibilmente tra il 20 luglio 2020 e il 26 luglio 2020.

Stando alle informazioni in suo possesso, il giornalista Jeff Grubb ha ipotizzato la settimana in cui potrebbe svolgersi questo evento, incentrato sui titoli First Party come Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade 2 e tanti altri.

Aspettiamo ancora un a conferma ufficiale dal colosso di Redmond però, che non dovrebbe tardare a mancare.