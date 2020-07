Xbox Game Pass: svelato l’arrivo di Soulcalibur 6 nel catalogo

È stato rivelato tramite un messaggio su Twitter uno dei titoli che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che mette a disposizione dei suoi utenti tantissimi titoli gratuiti.

Soulcalibur 6 è stato ufficialmente confermato che verrà introdotto con i nuovi titoli di luglio. Il titolo, se non lo conoscete vi rimandiamo alla nostra recensione, ha avuto un grande successo e supporto negli anni e questa sarà un’occasione in più per poterlo provare.

Che ne pensate? Diteci la vostra con un commento!

Just realized ‘SOULCALIBUR’ and ‘coming soon’ have some of the same letters… what could it mean?

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 30, 2020