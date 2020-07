THEVIC20: ritorna l’home computer grazie a Koch Media

Koch Media ha annunciato da qualche ora che verrà rilasciata una riedizione del VIC 20, l’home computer più venduto negli anni ’80!

Sviluppato da Retro Games Ltd. avrà le dimensioni originali ma con tutte le modifiche per renderla moderna, come le altre console retrò già uscite, come la presa HDMI e un joystick da inserire in una delle quattro porte USB. Potremo giocare in tre modalità diverse, ovvero: VIC-20 Basic originale, C64 BASIC e Games Carousel avendo in totale 64 giochi disponibili.

Paul Andrews, Managing Director di Retro Games, ha così dichiarato in merito:

Siamo davvero entusiasti di lavorare ancora una volta con Koch Media per offrire nuovi giochi retrò tra i più amati di sempre su due dei più iconici computer domestici di tutti i tempi che si fondono in quest’ultima incarnazione della gamma THEC64, questa volta con la tastiera completamente funzionante ed in classico stile VIC-20

Vogliamo ricordarvi che THEVIC20 arriverà nei negozi a partire dal 23 ottobre 2020.