Ninjala: superati i 2 milioni di download

Un nuovo traguardo è stato raggiunto da Ninjala, il titolo sviluppato da GungHo, in poco tempo raggiungendo i 2 milioni di download.

Da come si evince dal tweet dell’account ufficiale, per ringraziare tutti coloro che hanno supportato il gioco ci sarà un ringraziamento di 100 jala gratuiti, per chi non lo sapesse i jala sono la valuta di gioco.

🎊2 Million Downloads!!🎊

Thank you for your tremendous support, ninjas!

In celebration of 2 million downloads of #Ninjala, all players will receive a free gift of 100 Jala! ✨🎁✨

Thank you again, and enjoy!#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/quoZsmLfHC

— PlayNinjala (@playninjala) June 30, 2020