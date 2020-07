PlayStation Plus: ecco i titoli gratuiti di luglio 2020

Sony ha annunciato i titoli gratuiti del mese di luglio 2020 facenti parte del programma PlayStation Plus, il servizio in abbonamento che mette a disposizione ogni mese alcuni titoli per PlayStation 4.

I titoli di questo mese sono:

Erica , sviluppato da Sony Interactive Entertainment;

, sviluppato da Sony Interactive Entertainment; NBA 2K20 , sviluppato da 2K Games;

, sviluppato da 2K Games; Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, sviluppato da Square Enix.

Vi lasciamo alla visione di un video dimostrativo.