No Straight Roads in arrivo il 25 agosto

No Straight Roads in arrivo il 25 agosto

Sold Out e Metronomik hanno oggi annunciato che il rhythm game ricco d’azione, No Straight Roads sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X), Nintendo Switch e PC tramite l’ Epic Games Store il 25 agosto.

L’avventura rock sarà disponibile digitalmente su tutte le piattaforme e fisicamente su PS4 e Xbox One, inclusa una fantastica Collector’s Edition piena di oggetti esclusivi. La versione fisica per Nintendo Switch e la Collector’s Edition per Nintendo Switch saranno disponibili subito dopo.