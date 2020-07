Crytek ha annunciato ufficialmente che un primo trailer di Crysis Remastered sarà mostrato al pubblico il 1 luglio 2020. Pubblicato nel lontano 2007 Crysis è un titolo che allora (come oggi) è riuscito a mettere in crisi i PC, fungendo da vero e proprio “banco di prova” per la propria configurazione hardware. Crysis Remastered sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch.

