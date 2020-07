Xbox Series S: le possibili caratteristiche della sorella minore di Series X

In ogni caso non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte di Microsoft in merito al suo nuovo progetto e scoprire definitivamente i progetti dell’azienda statunitense.

In ogni caso, a fare chiarezza ci ha provato Tom Warren , noto giornalista di The Verge , che ha svelato alcune caratteristiche della nuova piccola console Microsoft:

Nato nel 96' nella città "Superba per uomini e per mura" il fato mi concesse di appassionarmi al calcio, e quindi al Genoa. Il mio rapporto con i videogiochi partì proprio da FIFA 99, ma è proseguito in strade molto diverse con tanti GDR e qualche FPS. 3 giochi preferiti? Red Dead Redemption, The Witcher 3 e Skyrim.