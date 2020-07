Iron Man VR: tutti i dettagli del nuovo gioco in uscita il 3 Luglio

Iron Man VR: tutti i dettagli del nuovo gioco in uscita il 3 Luglio

By Andrea Megazzini

Ecco svelati durata, ambientazione e features varie del nuovo gioco Marvel che ci porterà all’interno della tuta meccanica di Tony Stark.

Continua a crescere l’attesa nei confronti di Iron Man VR, il prossimo titolo Marvel in arrivo il 3 Luglio per PS VR, che promette davvero di regalare un’esperienza immersiva senza precedenti nel mondo dei videogiochi relativi ai supereroi. Proprio oggi il team di sviluppo, Camouflaj, ha scelto di rivelare tutti i dettagli di questa avventura, come ambientazione, NPG e tempo di gioco.

Per quanto riguarda l’ambientazione l’avventura si intricherà in un mix di luoghi reali (per ora sono stati svelati solo i grattacieli di Shangai) e luoghi relativi al mondo Marvel. Tra questi, spiccano di certo l’Helicarrier S.H.I.E.L.D., le fabbriche dismesse della Stark Industries e, immancabile, l’armeria Stark.

Anche il tempo di gioco lascia piacevolmente sorpresi, attestandosi tra le 8/10 ore, se pensiamo che di titoli VR con una durata simile non ce ne sono poi così tanti. Infine il director Ryan Payton, che ha svelato tutte le carte nel mazzo di questa avventura, ha anche annunciato che nel corso della storia incontreremo personaggi noti al mondo Iron Man, come Pepper Potts, Nick Fury e F.R.I.D.A.Y.