Cyberpunk 2077: una famosa spada di The Witcher 3 sarà presente nel gioco

È trapelata in queste ore la presenza di un easter egg in Cyberpunk 2077 riguardante The Witcher 3, entrambi sviluppati da CD Project Red.

L’easter egg in questione si rifà in qualche modo a una delle spade presenti nel terzo capitolo della serie The Witcher, ovvero Aerondight, che non avrà la sua forma originale ma sarà una macchina.

Proprio come l’abilità della spada, ovvero quella di infliggere danni in proporzione al livello di Geralt e alla quantità di nemici uccisi, anche l’auto avrà questa capacità.

Al momento però, non sappiamo se potremo effettivamente usarla o sarà solo una comparsa.

Vogliamo ricordarvi che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC.