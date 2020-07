Crash Bandicoot 4: It’s About Time avrà più di 100 livelli

By Domenico Coscione

É stato rivelato un nuovo dettaglio su Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il nuovo titolo per la saga del pelamele più amato dai videogiocatori.

La campagna di gioco sarà composta da oltre 100 livelli, ovvero il triplo della quantità dei livelli presenti nei suoi precedenti capitoli. Una notizia che farà davvero piacere ai fan, oltre alla possibilità di giocare nei panni di Coco e Neo Cortex e alla presenza di quattro nuove maschere che doneranno poteri speciali per completare indenni, o quasi, i nuovi livelli.

Vogliamo ricordarvi che Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.